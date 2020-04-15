رامي رضوان: "الإخوان ملاعين الأرض.. وربنا يخلصنا منهم ومن كورونا"

علق الإعلامي رامي رضوان، على حادثة الأميرية الإرهابية، وذلك خلال تقديمه حلقة الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال رضوان عن جماعة الإخوان الإرهابية: "دول اللي الناس كانوا فاكرين أنهم بتوع ربنا، وبيسخنوا الناس ويقولوا الحقوا دي الدولة ضد الإسلام، وبتقفل الجوامع ومش عايزة الناس تصلي".

وأضاف: "الشيطان مش هيفكر زيهم ولا يخطط زيهم ولا يدبر زيهم وجماعة الاخوان الإرهاب جنبها ولا حاجة ودول ملاعين الأرض".

ودعا رضوان المواطنين إلى الدعاء بأن يخلصنا الله من الإخوان وفيروس كورونا: "يارب واحنا داخلين على شهر رمضان المعظم ندعى ربنا انه يخلصنا من الإخوان والكورونا في يوم واحد في القريب العاجل باذن الله".