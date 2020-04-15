خالد عكاشة: عملية منطقة الأميرية كانت ناجحة ونفذت على أعلى مستوى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية منطقة الأميرية كانت ناجحة، ونفذت على أعلى مستوى، كما يمكن تصنيفها بأنها عملية استباقية، ربما تخطط لتقوم بعمليات إرهابية.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن قوات الأمن أبطال، وخط الدفاع عن الأمن الداخلي للوطن.

وأشار "عكاشة"، إلى أن كل مؤسسات الدولة تواجه الاخطار التي تواجه الوطن في كل المجالات، موضحا أن عملية الأميرية، تؤكد يقظة قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

وأكد أن المشاهد الأولية للعملية، تؤكد أن الخلية الإرهابية كانت مجهزة بشكل عالي، وقوات مكافحة الإرهاب كانت حريصة على سلامة المواطنين، خلال تنفيذ العملية.