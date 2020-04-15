ابنة هشام بركات: والدي علم أنه على رأس قوائم الاغتيال ورفض تغيير المنزل

علقت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام سابقا الشهيد هشام بركات، على استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت "بركات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، إن كل منزل شهيد تشعر وكأنه يزيد الانتماء للبلد أكثر وأكثر، " والله العظيم حبي للبلد مش هقول زي حبي لأبويا، لأ أكتر من حبي لأبويا، لأن ابويا كان بيحبها وفداها واختارها عن أي حد من عائلته".

وتابعت :" ياما اتعرض على والدي يسيب البيت، قالوله روح بيت تاني عشان أنت على رأس قائمة الاغتيالات، قالهم لا ، هعيش في بيتي وهموت في بيتي وهقوم بعملي، بلادنا غالية اوي وجميلة أوي، يكفي أننا لينا بلد عايشين فيها أمن وأمان حتى لو فيها ارهاب عندنا رجالة بيحمونا".