تجمع أقارب الشهيد "الحوفي" فى محيط منزله بمدينة دمنهور

شهد محيط منزل المقدم محمد فوزى الحوفي، شهيد الإرهاب بالأميرية، تجمع عشرات الأهالي من أقاربه وجيرانه، بأرض أدمون بمدينة دمنهور، بالبحيرة، لتقديم واجب العزاء لأسرته، ومواساتهم لفراق الشهيد البطل، فيما سافر آخرين إلى القاهرة، لمرافقة جثمان الشهيد، أثناء عودته لإتمام عملية الدفن بمقابر العائلة.

وكانت حالة من الحزن، خيمت على محافظة البحيرة، وتحديدا مدينة دمنهور مسقط رأس الشهيد، وزادت حالة الحزن بأرض أدمون، حيث تقيم أسرة الشهيد الحوفي، وقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد، مصرحا، بأن العمليات الإرهابية، لن تنال من وحدة الصف المصرى.

وقال عطية الحوفي، أحد أقارب الشهيد، استقبلنا خبر استشهاد المقدم محمد الحوفي بحالة من الصدمة، أفقدت العديد من شباب العائلة النطق، والسيطرة على مشاعرهم، خاصة أن الشهيد كان ملقب بـ"زهرة شباب العائلة".