شاهد عيان على حادثة الأميرية: "المواجهة بدأت الساعة 2.30 ظهرا"

حكى المهندس محمد حسن "شاهد عيان"، من منطقة الأميرية تفاصيل الحادث، الذي وقع أمس بمنطقة الأميرية، وأسفر عن مقتل خلية إرهابية، واستشهاد المقدم محمد الحوفي، من قطاع الأمن الوطني.

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن الواقعة بدأت الساعة 2.30 ظهر الأمس، وبدأت بوصول مجموعة من الشرطة، لإلقاء القبض على الخلية وردت عليهم الخلية الإرهابية بإطلاق النار.

وأوضح حسن، أن قوات الشرطة فوجئت بإطلاق النار، وبدأت الإمدادت في الوصول لهم، ووصلت لهم القوات، وكانوا حريصون على سلامة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع الخلية الإرهابية، واستشهد إثرها ضابط وتعرض آخر للإصابة.

وتابع: "يكفي أن ورانا ضهر جامد جدا، والداخلية طلعت ضهر جامد جدا، والأمن بتاع مصر بخير، وهيفضل بخير طول ما فيه الرجالة دي".