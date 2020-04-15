بنادق آلية وخرطوش.. الداخلية تكشف عن الأسلحة المضبوطة مع خلية الأميرية

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية، من القضاء على جميع عناصر خلية إرهابية في الأميرية، بعدما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا، حول عقار مكون من 10 طوابق، كان يختبئ فيه مجموعة من المسلحين.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن المسلحين الذي نجحت القوات في التعامل معهم، عثر بحوزتهم على على 6 بنادق آلية، و4 أسلحة خرطوش، وكيمة كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأوضحت، أنه تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، التي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وأسفر التعامل مع عناصر الخلية الإرهابية بالأميرية، عن مصرع 7 عناصر إرهابية.

وقالت الداخلية في بيانها، إن التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط أخر وفردين من قوات الشرطة.