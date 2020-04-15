ورش أسلحة وأوكار للمتطرفين.. حوادث إرهابية شهدتها منطقة الأميرية

بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، كما جرى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكيمة كبيرة من الذخيرة.

هجوم الداخلية على شقة الإرهابيين بمنطقة الأميرية، عقب تتبعهم، استشهد إثره المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، وأصيب آخر، وفردين من قوات الشرطة، لم يكن الأول من نوعه كهجوم استباقي من الشرطة، على منازل الإرهابيين.

لم تكن هذه أولى الحوادث الإرهابية، التي تشهدها منطقة الأميرية، ففي مارس الماضي، تم ضبط أحد ورش تصنيع الأسلحة بقصد الاتجار بمنطقة الأميرية في منطقة الأميرية، وعثر فيها على عدد من قطع الأسحلة التي سيتم بيعها.

وفي يناير 2018، جرى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والأتجار بها، واتخذ الورشة من أحد الشقق السكينه في منطقة الأميرية مكانا لمزاولة نشاطهم الأجرامي لنشاطه الإجرامي.

كذلك شهد عام 2017، ضبط أحد اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض على العنفـ حيث عثر داخل منزلة وعثر بحوزته على كتب ومنشورات تحرض على العنف وتكدير السلم العام، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى أمرت بحجزه على ذمة التحريات.

وفي عام 2014، وقع استهداف أتوبيس خاص بالقوات المسلحة، وذلك في تمام الساعة السابعة، استهدف ملثمين مسلحين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية أتوبيس للقوات المسلحة بمنطقة الكابلات بحى الأميرية، مما أسفر عن استشهاد المساعد أول يسرى محمود محمد حسن وإصابة 3 آخرين رائد متقاعد و2 ضابط صف بدرجة مساعد جارى علاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وحالاتهم مستقرة.