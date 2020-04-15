مجلس القبائل والعائلات المصرية ينعى الشهيد محمد الحوفي

نعى مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر، ببالغ الحزن والآسى، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه فى الدفاع عن مقدرات الوطن، بمنطقة الأميرية.

وتقدم مجلس القبائل والعائلات المصرية بخالص التعازي إلى وزارة الداخلية، أفرادًا وضباط في شهيد الواجب، الذي انضمت روحه الطاهرة إلى الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم حتى ينعم المواطن المصرى بالأمن والأمان.

وأكد المجلس، على وقوفه رئيسًا وأعضاء، خلف مؤسسة الداخلية في جميع الإجراءات التي تتخذها دومًا في سبيل تحصين الوطن الغالي.

وشدد المجلس، على أن الثأر لشهداء مصر من أبناء الشرطة البواسل، هو طريقنا دومًا في رفع راية الوطن خفاقة، وأن البواسل من أبناء الشرطة، هم عماد هذا الوطن، يقدمون ملحمة تلى الآخرى، ومنها الملحمة التي قدمتها وزارة الداخلية وأجهزتها، فى منطقة الأميرية، من خلال الخروج بأقل خسائر، وتأمين أرواح المواطنين، وقاطني تلك المنطقة السكنية مع الوضع في الاعتبار، ذلك الجهد الكبير الذي تقوم به أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، لمكافحة أزمة فيروس كورونا.