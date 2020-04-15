بعد شهرين من أول إصابة.. أرقام وتواريخ من رحلة كورونا في مصر

بعد مرور شهرين كاملين، منذ ظهور الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مر خلالها الفيروس بعدة مراحل، ولم تكن خطواته متسارعة، كما حدث في العديد من البلدان، مثل الصين وإيطاليا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن انتشار الفيروس، قطع خطوات كبيرة خلال الشهرين.

14 فبراير.. الإصابة الأولى

في 14 فبراير الماضي، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد تأكد إصابة شخص صيني يعمل بشركة داخل أحد المولات الشهيرة، وتم نقله إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في محافظة مرسى مطروح.

28 فبراير.. أول حالة شفاء

بعد خضوعه للحجر الصحي في مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، جاءت التحاليل الخاصة بالمواطن الصيني، صاحب أول إصابة بكورونا في مصر سلبية، ليغادر الحجر الصحي يوم 28 فبراير، وتصبح مصر خالية من الفيروس.

2 مارس.. الإصابة الثانية

بعد أيام قليلة من خلو مصر من كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابة خبير كندي، يعمل بإحدى شركات البترول بالفيروس، ليتم نقله للعزل الصحي، ويتم وضع موقع شركة البترول في سيوة تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

6 مارس.. سفينة كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان مشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 إصابة جديدة، يوم 6 مارس، بفيروس كورونا المستجد، لم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، بعد أن تأكدت إصابة أمريكية، من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

8 مارس.. الوفاة الأولى

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لمواطن ألماني الجنسية، ظهر عليه ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر، إلى الغردقة، وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم 6 مارس، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة، التى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم 7 مارس.

وجرى وضعه في الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي يوم الأحد 8 مارس.

12 مارس.. وفاة أول حالة مصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 12 مارس وفاة أول سيدة مصرية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي سيدة مصرية، تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، استقبلها مستشفى صدر المنصورة، وهى تعاني من التهاب رئوي حاد، وجرى سحب عينة لها، وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

13 مارس.. كورونا يصل المدارس

كشفت وزارة الصحة والسكان، يوم 13 مارس الماضي، عن إصابة أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، بفيروس كورونا بعدما نُقل إليه عن طريق والده، الذي خالط أجنبيًا مصابًا بالفيروس، وتم فرض عزل ذاتي على طلاب المدرسة والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي.

14 مارس.. الإصابات تتخطى حاجز المائة

وبعد شهر من اكتشاف الحالة الأولى، تخطت مصر حاجز المائة إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 14 مارس الماضي، ارتفاع الإصابات في مصر إلى 110 حالات، بعد ظهور 17 حالة جديدة.

4 أبريل.. مصر تتخطى حاجز الألف إصابة

في الرابع من إبريل الجاري، سجلت مصر 85 حالة إصابة جديدة، لتكسر حاجز الألف غصابة بفيروس كورونا بشكل رسمي، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1070.

8 إبريل.. الوفيات تكسر رقم 100

وفي 8 أبريل الجاري، سجلت مصر 9 وفيات جديدة، لتتطى 100 وفاة بفيروس كورونا بشكل رسمي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 103 حالات.

10 أبريل.. أعلى معدل وفيات يومي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 10 إبريل الجاري، تسجيل 95 إصابة، و17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل وفاة تم تسجيله في مصر خلال الشهرين.

14 أبريل.. أعلى معدل إصابات يومي

أمس، وبعد شهرين بالتمام والكمال، سجلت مصر 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في مصر.

نسبة الشفاء والوفاة

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر منذ دخوله 2350 حالة من بينهم 514 متعافيًا بنسبة شفاء حوالي 22%، فيما بلغ عدد الوفيات 178 حالة، بنسبة تبلغ تقريبًا 7.5% من إجمالي عدد الإصابات.