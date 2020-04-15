مستشار ترامب: مسألة عودة الأمور لطبيعتها في العالم أول مايو تفاؤل مفرط

حسم كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنتوني فاوتشي، مسألة عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم، وفتح الاقتصاد من جديد في أول شهر مايو المقبل، تفاؤل مفرط.

وقال فاوتشي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن استهداف إعادة فتح الاقتصاد أول مايو بمثابة تفاؤل بشكل مفرط بعض الشيء، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأضاف: "كي نحقق ذلك، يجب أن يتم بشكل تدريجي من قطاع إلى آخر، وليس كل القطاعات دفعة واحدة".

وتابع: "يجب أن يكون لدينا خطة واضحة المعالم جاهزة للتطبيق، ويمكننا الثقة في العمل بها، ونحن لا نمتلك ذلك في الوقت الحالي".

كان ترامب أوصى باستمرار إرشادات البقاء في المنزل حتى نهاية أبريل، مقترحًا أن يكون أول مايو هو موعد إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد.