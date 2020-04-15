مصابو كورونا يتجاوزون المليونين.. والمتعافون يلامسون 500 ألف شخص

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم يتجاوز المليونين، والمتعافون يلامسون النصف مليون، وذلك في نبأ عاجل لها.

وأكدت الدكتورة رشا طلعت مستشارة منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق أمس، أن الدولة الأوربية الموبوءة، وصلت لقمة المنحنى، وبدأت الإصابات في الثبات والهبوط، أحيانًا.

وقالت طلعت، إن دول حوض شرق المتوسط، تختلف فيها الإصابات من بلد لآخر، لافتة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيهبط المنحنى في لبنان والأردن.

وحذرت "طلعت"، من خطورة التجمعات مؤكدة أن ذلك من الممكن أن يسبب انتشار الفيروس على نطاق واسع في المجتمع، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي، لحين الوصول لكسر المنحنى، متوقعة أن ترفع الدولة اجراءاتها الوقائية، فور انخفاض عدد الحالات وانكسار المنحنى.