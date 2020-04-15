الإسكان تخصص 32 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لأغراض مختلفة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2018/2019.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة أنشطة: سكنية، وصناعية، وطبية، وتعليمية، وخدمية، وتجارية، وإدارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لإتاحة الأراضي بمختلف أنواعها للمستثمرين بالمدن الجديدة، لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال تلك المشروعات.

وعن تفاصيل الأراضي، قال الدكتور عاصم الجزار، إنّه في مدينة القاهرة الجديدة، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم (خ بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (B 7) بمركز خدمات البنفسج (عمارات)، بنشاط تجاري - إداري.

وتابع وزير الإسكان، أنّه في مدينة 6 أكتوبر، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم (31/أ) بالمحور المركزى الخدمي، بنشاط تجاري – إداري – سكني، وقطعة الأرض رقم (7) بالمنطقة السياحية الشمالية الثالثة، بنشاط تعليمي (مدرسة)، وقطعة الأرض رقم (4) بمحور جمال عبدالناصر بالمنطقة السياحية الشمالية، بنشاط معرض توكيلات سيارات.

وأضاف الجزار، أنّه في مدينة حدائق أكتوبر، جرى تخصيص قطعتي الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات، ورقم 40 بمركز الخدمات الرئيسي (ج-ج)، بنشاط تجاري - إداري.

وزاد وزير الإسكان، أنّه في مدينة الشيخ زايد، جرى تخصيص قطعة الأرض بالمجاورة الخامسة بالحي التاسع، بنشاط إداري، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة 9.21 فدان، والتي آلت ملكيتها للهيئة عن طريق التنازل من أحد المستثمرين، نظير تقنين التعامل على باقي المساحة المماثلة وتغيير نشاطها من زراعي الي عمراني (سكني)، ووفقا للضوابط المحددة، إضافة إلى الموافقة على استغلال المولات التجارية ومبنى المطاعم بنظام حق الانتفاع، والكائنة على طريق وصلة دهشور بالقطاع الثالث والرابع بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح الجزار، أنّه في مدينة العاشر من رمضان، جرى تخصيص 4 قطع أراضٍ بالمناطق الصناعية، لإقامة مصانع، وفي مدينة برج العرب الجديدة، جرىتخصيص قطعة أرض بمحور خدمات المجاورة الأولى، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض رقم 2 بالمجاورة الاولى بالحى السكنى الاول، لإقامة مركز طبي.

ولفت وزير الإسكان إلى أنّه في مدينة دمياط الجديدة، جرى تخصيص قطعة أرض رقم 41 بمركز الحي الثاني، بنشاط تجاري - إداري، وفي مدينة السادات، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم 6 بمحور خدمات الحي الأول، بنشاط تجاري - إداري، وقطعتي الأرض رقم (3،4) بمساحة 2000 م2 بالمنطقة السكنية العاشرة، وبمساحة 3000 م2 بمحور خدمات الحي السادس، بنشاط تجاري، وقطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، لإقامة مصنع أخشاب.

وأكد الجزار، أنّه في مدينة العبور، جرى تخصيص 4 قطع أراضٍ أرقام (64، 65، 66، 67) بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط سكني – تجاري – إداري، وفي مدينة بدر، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم (71) بمركز خدمات المدينة، بنشاط تجاري - إداري، وفي مدينة أسوان الجديدة، جرى تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات حي الجامعات بالحي الثالث، بنشاط معرض.

وتابع وزير الإسكان أنّه في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، جرى تخصيص قطعتي الأرض أرقام (33-34) بمركز خدمات سكن مصر على طريق الواحات، بنشاط تجاري، وفي مدينة النوبارية الجديدة، جرى تخصيص قطعة الأرض رقم (12) بمنطقة خدمات الصناعية الثانية، بنشاط صناعي، وفي مدينة سوهاج الجديدة، جرى تخصيص قطعتي الأرض (11-44) بمنطقة مركز خدمات الحى الاول، بنشاط تجاري، وقطعة الارض رقم (22) بمنطقه مركز خدمات المدينة، بنشاط تجاري – إداري.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة القطعة رقم (1) بمساحة 2000 م2 لإنشاء كنيسة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، بمدينة سوهاج الجديدة، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 112 فدانا بمدينة رشيد الجديدة، لإنشاء مخازن وتشوينات ومنطقة خدمات، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من تاريخ 16/1/2020.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح المحال الصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساتها أرقام (100 لسنة 2016) (109-112 لسنة 2017) (122 لسنة 2018)، فترة سداد قيمة المحل، لتصبح على 7 سنوات بأقساط ربع سنوية محملة بالأعباء، نظرا لقيامهم بسداد قيمة مقابل الانتفاع عن هذه المحال منذ عام 2009،2008،2007، على أن يتم منح مهلة 3 أشهر لاستخراج أو تجديد رخصة التشغيل، وعلى أجهزة المدن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وسحب المحلات وإعادة طرحها حال عدم الالتزام بتجديد أو استخراج رخص التشغيل خلال المهلة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.