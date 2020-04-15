اللواء محمد زكي: الأمن الوطني يتعامل مع كل معلومة تصل إليه باحترافية

قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ مصر لديها جهاز أمني على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، قادر على التعامل مع أي معلومات تصل إليه.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المواطن المصري هو السند الرئيسي للشرطة المصرية، لما يقدمه من معلومات مهما كانت بسيطة، إذ يتم التعامل معها بجدية شديدة، ويجري تحليلها وتقييمها والتأكد من مصداقيتها، بعدها تبدأ عملية التخطيط للعملية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنّ جماعة الأميرية الإرهابية كانت تستغل أي مناسبة للمصريين لتنفيذ عملياتها الإرهابية، مثل المناسبات الدينية والوطنية والفنية، موضحا أنّ رد الفعل الشعبي يزداد قوة يوميا لمساندة الشرطة المصرية ضد الفئة المتطرفة، كما أنّ المواطنين أصبح لديهم وعي كامل ضد المؤمرات التي تحاك ضد مصر وشعبها.

ولفت زكي إلى أنّ الشرطة ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة مع خلية الأميرية، إذ لم يراع الإرهابيين حياة المواطنين في المنطقة الشعبية، إلا أنّ رجال وزارة الداخلية تعاملوا مع الموقف بمنتهى الاحترافية.