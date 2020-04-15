رئيس "أفريقية النواب" ينعى المقدم محمد الحوفي شهيد ملحمة الأميرية

نعى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة.

وقدم رضوان خالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلي، وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.

وتقدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بخالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية.