خبير: الطرق والكباري عصب تنمية الدولة ومشروعات التنمية

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنّ الطرق والكباري هي عصب التنمية لدعمها الدائم لمشروعات التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة.

وأضاف مهدي خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامية هبة ماهر، المذاع على فضائية DMC، أنّ التنمية التي تتم حاليا في محاور الطرق تخدم أهدافا تنموية وليس مجرد إنشاء كوبري أو توسعة طريق: "هي حلقة مربوطة ببعض".

وأوضح أنّ تطوير طريق الواحات يعد منظومة تعمل عليها الدولة ووزارة النقل، لازدواج المسافة بين القاهرة للواحات البحرية بطول يتجاوز 350 كيلو متر طولي.

وأكد أنّ جزءا كبيرا من الإنتاج الغذائي والمنتجات الزراعية سيتم توفيره في منطقة العوينات وجنوب مصر، ما استلزم إنشاء شبكة نقل تخدم المشروعات حتى ننجح في الوصول للأماكن وزراعتها، مشيرا إلى أنّ وجود محاور نقل جيدة تنعكس إيجابا على الاقتصاد بسبب تقليل كلفة النقل، ما يؤثر على دخل المواطنين.