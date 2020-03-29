وزير النقل: مشروعات الطرق والكباري والمشروعات القومية لم تتوقف

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل المواصلات، تفاصيل المواد التي يتم تطهير محطات القطارات والمترو بها، مشيرًا أنها عبارة عن ماء مخفف بكلور بنسبة معينة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أن أحد المصانع يتبرع يوميًا بـ 8000 كمامة للمترو وللسكة الحديد و2000 كمامة للعمال بالمشروعات القومية، مضيفًا أنهم يحرصون على تعقيم العاملين في المشروعات القومية ومنحهم الكمامات والمواد المطهرة.

وأكد الوزير أن العمل لم يتوقف في المشروعات القومية والكباري: "منقدرش نوقف المشروعات القومية المهمة زي الكباري والطرق والمستشفيات" لافتًا إلى أنها مشروعات قليلة العمالة ضاربًا المثال بالطرق التي تعتمد بشكل أساسي على المعدات.