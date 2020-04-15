جامعة القاهرة تتيح المقررات لطلابها من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية للتعلم عن بعد

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة أتاحت خدماتها في التعليم الإلكتروني "التعليم عن بُعد"، للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا في عدد من الكليات، في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّه جرى توفير خدمات التعليم الإلكتروني للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في كليات: الآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للتربية، وأيضًا للطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم والبكم) في كلية التربية النوعية، مؤكدًا أنّ الطلاب ذوي الإعاقة الحركية لا يوجد ما يعيقهم من التعامل مع المقررات الإلكترونية بالكليات المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي، إنّ وحدة الإعاقة بالجامعة تتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لتذليل أي صعوبات قد تواجههم، والتأكد من فاعلياتهم في نظام التعليم عن بُعد، إذ جرى توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بأكثر من طريقة، بينها: إعداد اسطوانات مدمجة C.D من خلال مترجمي الإشارة للطلاب الصم والبكم، وإعداد محاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة برايل، واستخدام برامج القارئ الآلي للنصوص، ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات الحديثة مثل Youtube و Zoom وغيرها.