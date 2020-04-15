شعراوي يبحث دعم الأسر المتضررة من كورونا مع برنامج الأغذية العالمي

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع آلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة .

شهد اللقاء بحث كيفية التعاون بين الوزارة والبرنامج، لإجراء بعض التدخلات العاجلة ودعم الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات وتحسين معيشتهم وتقديم المساعدات لهم للحد من الفقر وإعانتهم في حياتهم اليومية للتخفيف من الآثار المترتبة علي بعض الفئات التي تأثرت من تداعيات إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ الوزارة تسعى مع شركائها الدوليين والجهات المانحة التي تتعاون معها في بعض المشروعات، لإجراء بعض التدخلات السريعة لمساعدة عدد من الأسر بالقرى الأكثر احتياجا في المحافظات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى التعاون الذي تنفذه الوزارة مع البنك الدولي في إطار برنامج صعيد مصر بقنا وسوهاج.

وشهد اللقاء كذلك، بحث إمكانية التعاون المشترك فى إطار دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، من خلال التخفيف على صغار المقترضين والمستفيدين الذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد المستحقة عليهم بسبب تداعيات إجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، ودراسة تدبير مبلغ إضافي لإدارة محفظة الصندوق الذي يقدم القروض الصغيرة للمرأة المعيلة بالريف والفئات الأقل دخلا.

ووجّه وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع مشترك بين آلاء الزهيرى والمسؤولين فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وإدارة التعاون الدولي بالوزارة، لتحديد أساليب ومجالات التعاون في الأطر التنموية، وتركيز الاهتمام خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأسر الاكثر احتياجا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد شعراوي أهمية اللقاء المشترك الذي عقده في مارس الماضي، مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور محمد بدر المستشار السياسي الأول للتخطيط الاستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمي بروما لتحديد مجالات التعاون المشترك.

وأشار إلى أنّ اللقاء بحث التعاون في برنامج تبادل الديون المنفذ مع الحكومة الالمانية، في ظل ما يتاح لبرنامج الأغذية العالمي من دعم عند إقراره، كما تم بحث التعاون في إطار المنح المقدمة من الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاد شعراوي بالعلاقات الجيدة التي تربط بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية وعدد من الوزارات ومحافظات الجمهورية المختلفة، وكذا حرص البرنامج على التعاون مع الوزارة لتقديم الدعم لبعض الأسر الأكثر احتياجا التي تضررت من آثار فيروس كورونا وتوفير فرص عمل لهم، موضحا أنّ الفترة المقبلة تشهد دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والبرنامج لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في المحافظات.

ومن جانبها، أكدت آلاء الزهيري أنّ الركائز الخمسة لاستراتيجية عمل برنامج الأغذية العالمي في مصر، تتفق مع الجهود التنموية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة وأنّ البرنامج تقوم استراتيجيته تقوم على محاور تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وبناء القدرة على الصمود إزاء التغير المناخي لصغار المزارعين والحماية الاجتماعية، وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.

وأعربت الزهيري عن حرص البرنامج العالمي على تقديم الدعم للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، وأشادت بالدعم الذي يقدمه الوزير محمود شعراوي لعمل البرنامج في المحافظات.

وأشارت آلاء الزهيري، إلى إشادة المسؤولين ببرنامج الأغذية العالمي بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية، لحماية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية في المحافظات وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما عرضت مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي خلال اللقاء، مجالات التعاون بين البرنامج ووزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم خلال الفترة الحالية، خاصة لدعم بعض الأسر التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.