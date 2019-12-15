توزيع 100 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، اليوم، بالتعاون مع ممثلي جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، دفعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 100 أسرة، وبواقع بطانية لكل أسرة؛ بمناسبة حلول فصل الشتاء.

وقال طارق جمال الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إنه جرى التنسيق مع إدارتي خدمة المواطنين والتأهيل بالمديرية ومؤسسة أجاويد الخير؛ استمراراً لسلسة توزيع الاحتياجات المختلفة على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد "جمال الدين"، أنه ستستمر جهود المديرية لتخفيف الأعباء عن تلك الأسر تطبيقاً لسياسة الدولة ضمن مبادرة "حياة كريمة".