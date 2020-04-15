تراجع طفيف في أعيرة الذهب عقب قفزة كبيرة خلال يومين

سجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعا طفيفا، بقيمة جنيه عقب ارتفاع كبير بقيمة 16 جنيها خلال اليومين الماضيين، ليباع عيار 24 بـ864 جنيها مقابل 865 جنيها أمس.

وسجل عيار 21 نحو 756 جنيها، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 648 جنيها وكسر الجنيه الذهب الـ6 آلاف جنيه ليباع بـ 6 آلاف و51 جنيها.

وقال متعاملون في سوق الذهب، إن عدد كبير من الهاربين من بورصة الأموال العامة اتجهوا إلى شراء الذهب باعتبارة الملاذ الآمن، موضحين أن الزيادات المتواصلة في أسعار الذهب عاليا ومحليًا خلق جوا من عدم الاستقرار في أسواق الذهب داخل مصر

وذكر المتعاملون، أن صغار المدخرين أصبحوا يفضلون شراء الذهب؛ بعدما تعرضت البورصات العالمية لهزات متالية حيث خفضت البنوك سعر الفائدة.

وتابع المتعاملون، أن الذهب لايزال الملاذ الآمن رغم احجام عدد كبير من التجار على الشراء؛ لأن أسعاره متقلبة في هذه الفترة التي تشهد متغيرات دولية وإقليمية.