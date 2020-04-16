"خميس العهد" لدى الأقباط بلا "كنائس" و"قبلات" والقداسات "أون لاين"

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بـ"خميس العهد" أو "خميس الأسرار"، أو "الخميس المقدّس"، الذى شهد العشاء الأخير للمسيح، وغسل المسيح فيه أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم، كما أحبهم، وترك لهم وصيته، حسب الاعتقاد المسيحى، حيث كشف المسيح للأقباط خلال هذا اليوم سر "التناول"، أحد أسرار الكنيسة السبع، وشهد إقامة أول قداس مع تلاميذه، وتناولوا فيه معاً خبزاً وشراباً.

وتعاود الكنائس القبطية الأرثوذكسية، رفع البخور وإقامة قداسات الصلاة الإلهية بعد توقف استمر 3 أيام، خلال أيام ما يعرف بـ"البصخة المقدسة" التى بدأت الاثنين، وانتهت أمس، ضمن ما يعرف بـ"أسبوع الآلام"، وهي الأيام التى يمنع فيها البخور ولا يصلى على الأموات فى الكنيسة، لكون الأسبوع خاصا بتذكر آلام المسيح وموته.

وتمنع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القُبلات الطقسية اعتباراً من اليوم، وحتى السبت المقبل، استنكاراً لقُبلة "يهوذا للمسيح"، كما لا تُقبّل أيادي الكهنة، لأن مثل هذا اليوم شهد القبض على "المسيح" ليلاً، بعد خيانة تلميذه "يهوذا" له، وتسليمه إلى اليهود ومحاكمته بتهمة "التجديف" أو ازدراء المقدسات، وكانت العلامة المتفق عليها لتسليم المسيح هي أن يُقبّله "يهوذا" عقب العشاء الأخير.

ويأتي هذا اليوم في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث الكنائس مغلقة والصلوات معلقة أمام الأقباط الذي يحتفلون بهذا اليوم في منازلهم ويتابعون صلوات الأساقفة التي يقيمونها في مقار مطرانياتهم أو الأديرة، وصلوات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتي تبث على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية القبطية وصفحات الكنيسة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب هذا كورونا يختفي هذا العام تقليد الكنائس للمسيح بغسل أرجل المُصلين ورشهم بالزيت.

وتعقب "خميس العهد"، "الجمعة العظيمة"، التى يترأس البابا صلواتها غدا بالدير وتمتد من السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.