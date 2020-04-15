الأمن يسبق الغدر قبل "القيامة" و"الفطر".. أبرز عمليات الشرطة الاستباقية

وكأن ما يشهده العالم من جائحة عالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد أخلت موازينه لا يكفي الإرهابيون، ما دعاهم للتخطيط والتكتيك لعملية أخرى خلال أيام يعيش فيها المسيحيون طقوس أسبوع الآلام منتظرين عيد القيامة المجيد، ويستعد المسلمون لشهر رمضان المبارك الذي يبدأ بعد أيام، لتدمير وتفجير وبث الرعب في قلوب المواطنين، لكن يد الأمن سبقت يد الغدر ووقف رجال الأمن الوطني بالمرصاد للإرهابيون محبطون مخططاتهم.

واستشهد المقدم محمد الحوفي، ضابط الأمن الوطني، في عملية استباقية عمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وذكرت وزارة الداخلية أنّه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.

وتابعت، في بيان لها، أنّه جرى رصد عناصر الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتها على 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

ويرصد التقرير التالي، أبرز العمليات الاستباقية للشرطة المصرية خلال 4 سنوات سابقة:

15 سبتمبر 2019

أحبط رجال الداخلية سلسلة أعمال عدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.

وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

9 أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، توجيه ضربة استباقية إلى خلية إرهابية، كانت تنوي تنفيذ هجمات.

وحسب بيان وزارة الداخلية، قتل 10 عناصر إرهابية في ضربة استباقية جديدة وجهتها قوات الأمن لأحد الأوكار بالعريش في شمال سيناء.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات تفيد باتخاذ 10 عناصر إرهابية من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العريش مأوى لهم، واعتزامهم القيام ببعض العمليات العدائية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة تلك العناصر بالمزرعة المشار إليها".

15 ضربة استباقية في 3 أشهر خلال 2018

أعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر 2018، تمكنها من القضاء على 107 إرهابيين خلال 90 يوما فقط، عبر توجيه 15 ضربة استباقية أمنية للعناصر الإرهابية. وضبط 32 إرهابيا، وتم إحباط مخططاتهم التي كانوا يعدون لتنفيذها ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال الجيش والشرطة خلال الفترة المذكورة.

وأرجع بيان وزارة الداخلية المصرية نجاح الضربات الاستباقية، إلى دقة معلومات الأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الأمن الوطني، ما يشير إلى أنّ الجهاز استرد عافيته مؤخرا، بعد فترة من التفريغ لكوادر وكفاءات الجهاز بعد 25 يناير 2011.

20 يونيو 2017

أسفرت ضربة استباقية لوزارة الداخلية عن مقتل 3 عناصر بحركة حسم في مواجهات أمنية بالإسكندرية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنّه استمرارًا لملاحقة عناصر ما يسمى بحركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية"، توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة المشار إليها الهاربة بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية، تم التعامل مع تلك المعلومات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة، وأسفر ذلك عن مصرع 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة).

10 أبريل 2017

تصفية 7 عناصر إرهابية بأسيوط، وذكرت الداخلية في بيانها عن الواقعة أنّه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة في القضية رقم 385-2017 حصر أمن دولة عليا والسابق ضبط العديد من المتهمين فيها، توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هذه العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابي، إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط وكرًا لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيدًا لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الوكر المشار إليه بجبل عرب العوامر دائرة مركز أبنوب بمنطقة الظهير الصحراوى الشرقى لمحافظة أسيوط.

واوضح البيان أن الآرهابيين كانوا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 385/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك مجموعة من العناصر المرتبطة بفكر تنظيم داعش" لقيامهم بالإعداد لاستهداف العديد من الأهداف بمحافظة أسيوط أبرزها "دير السيدة العذراء بقرية درنكة، بعض المسيحيين وممتلكاتهم بمحافظتى أسيوط وسوهاج، مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، بعض المنشآت الشرطية والاقتصادية، مجمع المحاكم".

في يونيو 2017 إحباط عملية إرهابية قبل عيد الفطر

أعلنت الداخلية ضبط الإرهابيين المتورطين بتفجير الكنائس في شهر أبريل عام 2017.

وأضاف بيان الوزارة أنّ معلومات الأجهزة الأمنية كشفت اضطلاع كوادر البؤرة المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية والثابت اتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، ومرور 4 أعوام على ثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطنى.

وفي 8 يوليو 2017

اعلنت الداخلية تفاصيل تصفية عُنصرين بحركة "حسم" توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى، تفيد باعتياد بعض كوادر الحركة، التردد على طريق دهشور - دائرة مدينة 6 أكتوبر - بمحافظة الجيزة، فى إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية.

18 ديسمبر 2017

أعلنت الداخلية تصفية 5 عناصر إرهابية وضبط 10 خططوا لاستهداف الكنائس، وأضافت الداخلية في بيان لها انطلاقًا من رسالة وزارة الداخلية للقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد تحرك عدد من العناصر الإرهابية بنطاق محافظات "الإسكندرية، القليوبية، والوادي الجديد"، يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية.