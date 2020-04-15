في أول اجتماع إلكتروني له.. مجلس جامعة الأزهر ينعى شهداء الوطن

عقد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أول اجتماع إلكتروني لمجلس جامعة الأزهر، وتقدّم مجلس الجامعة بالعزاء لأسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي ارتقى أثناء تأدية واجبه، مؤكدا أنّ ثواب الشهادة لا يعادله شيء، وأنّ الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة.

ودعا المجلس لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن، كما قدّم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح والدكتور أحمد اللواح والدكتور تامر زهيري، داعيا المولى عزوجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويجزيهم خير الجنان بما قدموه خدمة للعلم وللبشرية.