جامعة الأزهر: إلغاء الشفوي والميدتيرم والاستعداد للامتحان إلكترونيا

اتخذ مجلس جامعة الأزهر عددا من القرارت للتعامل مع الفصل الدراسي الثاني وتنظيم الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت القرارات إلغاء الامتحانات الشفهية، وإلغاء امتحان الشفهي للقران الكريم، في كليات الجامعة ومعاهدها، وإضافة درجاته للامتحان التحريري لمادة القرآن، وإلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل.

وقرر مجلس الجامعة أيضا إلغاء البحث في المقررات التي يكلف بها الطلبة، وتضاف لدرجة الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء امتحان نهاية العام، الاستمرار في التعليم عن بعد حتي يتم شرح المقررات والاعتماد على الإمتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد ممكن من المقررات الدراسية لسرعة إعلان النتائج.

وجاء في قرارات مجلس الجامعة، أنه في حال تفاقم الوضع "لاقدر الله"، يعقد الامتحان الكترونيا على مستوي الجامعة، على أن تعقد اختبارات إلكترونية تجريبية عن بعد من خلال الجامعة والكليات للتعرف على المعوقات وإيجاد حلول لها، وتلافيها حال الإضطرار على الإعتماد كليا على الإمتحانات الإلكترونية في الفصل الدراسي الثاني.