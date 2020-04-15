بينهم 3 مصريين.. 50 إصابة جديدة ترفع عدد المصابين بكورونا في الكويت إلى 1405 حالات

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الأربعاء، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1405 حالات.

وقال "السند"، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ38 للوزارة، إن الحالات المخالطة بلغت 43 حالة، شملت حالتين لمواطنين كويتيين، و31 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالتين لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و،حالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية، وجميع هذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19).

وأضاف أن حالات التقصي الوبائي بلغ عددها سبع حالات، هي حالة لمواطن كويتي، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية، وجميع هذه الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وفيما يتعلق بإجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، أوضح "السند" أنها بلغت 31 حالة، بواقع 15 حرجة و16 مستقرة، فيما يبلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية، 546 حالة؛ وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددًا، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية، واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة، ومن الجهات الرسمية في الدولة، فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.