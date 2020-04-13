الكويت تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى 66 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى حالتين، وإجمالي عدد المصابين إلى 1300 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر الصحفي الـ36، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إن حالة الوفاة الجديدة هي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 50 عاما يعاني من عدد من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنه كان يتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية الفائقة على مدار 21 يوما.

وأضاف أنه بالنسبة للإصابات الجديدة، فهناك 4 حالات مرتبطة بالسفر، منها 3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى ألمانيا، وجميعهم ممن خضعوا لرحلات الإجلاء والحجر المؤسسي الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى 51 حالة مخالطة، تضمنت حالة لمواطن كويتي، و40 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و7 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية وأخرى لمقيم من الجنسية الباكستانية.