تأجيل مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية بسبب كورونا: لن يقام في يونيو

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، عن تأجيله مرة ثانية وعدم إقامة دورته الـ73 في شهر يونيو، بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على العالم أجمع.

وقالت إدارة مهرجان كان، في بيان لها: "من الواضح أنَّه من الصعب الافتراض أن مهرجان كان يمكن أن يقام في موعده".

وسبق أن تمّ تأجيل مهرجان من قبل، وقال سبايك لي رئيس لجنة التحكيم حينها، أنَّه مؤيد للقرار، وصرح لموقع "Variety": "أتفق مع القرار بنسبة 100%، العالم يتغير يوميًا، الناس يموتون، وكما قال الرئيس الفرنسي عدة مرات نحن في حالة حرب".

وقبل "كان" ألغيت عدد من المهرجانات الفنية بسبب "كورونا"، منها مهرجان بيفرلي هيلز السينمائي، ومهرجان كليفلاند السينمائي، وFull frame، وأيضا مهرجان نيويورك لأفلام الأطفال.

وكان من المقرر أن يقام مهرجان بفرلي هيلز من يوم 1 إلى 5 أبريل، ليتم تأجيله حتى إشعار آخر.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، تمّ إغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، كما تم تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.