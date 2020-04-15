لليوم الثالث.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إن عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة تسير بشكل طبيعي دون تزاحم أو مشكلات تذكر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال عمليات الصرف.

وشدد المحافظ خلال متابعة الصرف في اليوم الثالث والمقرر أن يستفيد فيه أكثر من 6500 مستحق على حرص واهتمام الدولة المصرية بدعم جميع أبنائها، خاصة في تلك الظروف التي تمر بالجميع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الهجان، بالجهود التي تبذلها مكاتب البريد ومديرية التربية والتعليم وإنشاء مظلات كبيرة وكراسي متباعدة وارتداء جميع المستحقين والمنظمين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمقر .

ووجه محافظ القليوبية باستمرار رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المقار الخاصة بالصرف سواء بمكاتب البريد وفروع البنوك وتجهيزها بأماكن انتظار للمستحقين للصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لهم، مشددا على تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، مع التأكيد على توفير كافة الوسائل الاحترازية بجانب الجهود التنظيمية من أعمال رش وتعقيم وتوفير كمامات للمستحقين والمنظمين مع مراعاة آليات التنفيد والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس.