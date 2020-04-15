مجلس القبائل والعائلات المصرية ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي

نعى مجلس القبائل والعائلات المصرية ببالغ الحزن والأسي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء، أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن مقدرات الوطن على يد العناصر الإرهابية التي تحاول دوما أن تنال من عزيمة أبناء هذا الوطن ومحاولة ترويعه، إلا إنها تجد أبناء مصر البواسل من جهاز الشرطة في مقدمة الصفوف للوقوف في وجههم.

وتقدم مجلس القبائل والعائلات المصرية بخالص التعازي إلى وزارة الداخلية، أفرادا وضباطا في شهيد الواجب الذي انضمت روحه الطاهرة إلى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم حتى ينعم المواطن المصري بالأمن والأمان.

كما تقدم المجلس إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات قطاع الأمن الوطني، بالتعازي لاستشهاد المقدم الحوفي، وثمنوا الدور البطولي الذي تقوم به أجهزة الوزارة في الدفاع عن أمن مصر.

وأكد مجلس القبائل العربية وقوفه رئيسًا وأعضاءً خلف مؤسسة الداخلية في جميع الإجراءات التي تتخذها دومًا في سبيل تحصين الوطن واقتلاع جزور الارهاب الذي جابهته الوزارة على مر تاريخها وحتى اليوم.