اسمنت بني سويف يتبرع بـ100 ألف جنيه مساهمة مجتمعية للمضارين من كورونا

أعلن مصنع أسمنت بنى سويف، التابع لمجموعة تيتان العالمية لصناعة الأسمنت، اليوم، التبرع بـ 100 ألف جنيه كمساهمة مجتمعية من المصنع لمحافظة بنى سويف، لمجابهة فيروس كورونا.

وقال تونى عثمان، مدير العلاقات الخارجية بالمصنع، إن التبرع من المصنع يأتي ضمن المشاركة المجتمعية من المصنع؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وحمايتهم ضد خطر فيروس كورونا.

أوضح في تصريحات صحفية أن المصنع سبق وقدم مساعدات مالية وعينية للأسر المتضررة من جراء السيول بشرق النيل ببنى سويف.

وأطلقت محافظة بني سويف في الرابع من الشهر الجاري مبادرة تحت رعاية الدكتور ومحمد هاني غنيم محافظ بنى سويف والتي كان شعارها "بني سويف معاك" دعت من خلالها المحافظة كل أبنائها، للتكاتف معًا من أجل مواجهة الأزمات والكوارث وذلك من خلال ثلاثة أطر رئيسية وهي: التبرع المادي في حساب بنكي رقم: (٢٢٠٠٠١٠١ ) أو التبرع العيني والتطوع بمختلف أنواعه وتخصصاته.