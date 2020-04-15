لمنع احتفالات شم النسيم.. غلق 4 مدن بجمصة في الدقهلية لمدة 10 أيام

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، قرارا بالغلق الكامل لمدن "جمصة، و15 مايو، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة" بجمصة، من اليوم ولمدة 10 أيام، حيث من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها لأداء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

جاء ذلك، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر ، خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية وتنفيذا للتوجيهات الصادرة اليوم في اجتماع مجلس المحافظين بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية خلال أعياد الربيع لمنع تجمعات المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم التنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية لإعداد القوات المرورية والأمنية اللازمة للتعاون مع الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة جمصة، لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بتلك المدن للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال "مختار" في تصريح صحفي، إن هذا القرار جاء انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، مما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على ضرورة استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية في تكثيف أعمال التطهير وأيضا أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين.

وذكر "مختار" أن هدف الحكومة بكافة أجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، وذلك بالحد من التجمعات للأفراد والمواطنين في الشارع، مؤكدا على أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية والتعامل الفوري مع أي طوارئ.