محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات بمدينة ناصر

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، يرافقه اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان والقيادات التنفيذية والأمنية حملة ميدانية مكبرة لإزالة "موتيل" سياحي يضم 12 غرفة ويقع على مساحة 500 متر ويطل على نهر النيل مباشرة، بالإضافة إلى أدوار مخالفة في 3 عقارات جارى إنشاؤها على مساحة إجمالية ألف متر بحي مدينة ناصر وسط مدينة أسوان .

وتم تحويل أصحاب هذه المخالفات للنيابة العسكرية، وذلك بعد رصد المحافظ بنفسه قيام أحد الأشخاص بمخالفة البناء دون ترخيص، أثناء جولة مفاجئة بالمنطقة، حيث أمر المحافظ بالإزالة الفورية للعقار، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، موجهاً لعمل الرفع المساحي للمنطقة للوقوف على أنماط المباني الموجودة .

وقال "عطية" إنه لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضي الدولة، تم الاعتداء عليه من المخالفين حيث جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة كلها والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالاستيلاء والتعدى على حق الشعب.

وأوضح أن نتائج حملات الإزالة بالمراكز والمدن وصلت حتى الآن إلى 216 حالة تعدي بمساحة تصل لحوالي 121 ألف متر، وأكد أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان والجهات المعنية عازمة على استكمال إزالة جميع التعديات لاسترداد الأرضي المتعدى عليها وتكريس سيادة القانون .