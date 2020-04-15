وكيل تعليم كفر الشيخ: متابعة يومية لدخول المدارس على المنصة التعليمية

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، دخول جميع المدارس على المنصة التعليمية، وأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والإدارات التعليمية، مؤكدة أنها تابعت أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والإدارات التعليمية ومبنى المديرية، موجهه باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكلي وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها طالبت مديري الإدارات التعليمية بموافاتها بتقرير يومي بشأن دخول جميع المدارس التابعة للإدارة على المنصة الإليكترونية، وقيام المعلمين بالدخول على الصفوف الافتراضية مع شرح كيفية الدخول على المنصة التعليمية الافتراضية والتفاعل معها، مع تقديم شرح لكيفية الدخول على المنصة التعليمية وتسجيل الطلاب وتحديد مسؤول تطوير لمواجهة أي مشكلات بشأن الدخول إلى المنصات بأكواد الطلاب.

وحذرت كشك، من استغلال الطلاب بشأن الأبحاث التعليمية في السنوات الدراسية المختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة في مواجهة أي مخالفات في هذا الشأن، مؤكدة أنها تابعت تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة حسب المواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم وعدد الطلاب داخل كل لجنة.

كما تابعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من المقرر أن يتم اتباعها لتوفير الحماية اللازمة لأبنائنا الطلاب .