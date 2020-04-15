عمال "الكباري" في الجيزة "آخر التزام": بنعقم إيدينا ونستعمل كمامات

حالة من الانضباط والالتزام بدا عليها أغلب عمال الطرق والكباري بمنطقة صينية الواحات القريبة من منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة أثناء تنفيذ وتشطيب أحد الكباري بالمنطقة، حيث ارتدى العاملون الكمامات الطبية مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينهم أثناء مجريات العمل، بينما أهمل البعض ارتداء الماسكات الطبية معتمدين على ترك مسافة آمنة بينهم.

وفوق أحد الكباري التي يجري إنشاؤها حديثا وعلى بعد خطوات قليلة من المبنى الإداري للمشروع، كان رمضان السيد صاحب الـ37 عاما منهمكا في عمله في تشطيب وعمل محارة للكوبري تحت حرارة الشمس، إلا أنه كان محافظا بشكل كامل على ارتداء الكمامة الطبية والخوذة ووسائل السلامة المهنية.

ويقول "السيد" الذي يعمل بالمهنة منذ 15 عاما بعد أن ترك مسقط رأسه بمحافظة المنوفية قاصدا القاهرة، أن الأمر لا يقتصر فقط على ارتداء الماسكات الطبية: "بعد ما بنتحرك على شغلنا الصبح فرق التعقيم بتاعت الشركة بترش الاستراحات اللي هي مكان إقامتنا كمغتربين عن محافظتنا بالكلور والمطهرات و أول ما بنييجي الموقع الصبح الساعة 8 بيقيسوا حرارتنا بجهاز عن بعد قبل ما نشتغل وكل واحد يروح موقعه وبعد كده بنعقم أيدينا ونلبس الكمامات".

ويشير الرجل الثلاثيني إلى أنه جرى تخفيض ساعات العمل بفارق ساعتين عن الوضع الاعتيادي: "كنا بنبدأ من 8 الصبح ونخلص تقريبا 5 وأوقات 6 المغرب، لكم دلوقتي آخرنا بيكون الساعة 3 العصر".

وفيما يخص ساعات الحظر، قال: "الأكل والاعاشات بتجيلنا لحد عندنا عشان منطلعش من الاستراحة في وقت الحظر وخصوصا إننا بنخلص شغل قبل الحظر بوقت قصير، وعلى ما نروح نجيب احتياجاتنا مش هنلحق قبل المحلات ما تقفل"..

لم يختلف الوضع بالنسبة لوائل محمد، 35 عاما، الذي يقف على بعد 3 أمتار من زميله حيث يقول: "الشركة بتوفرلنا كل احتياطات السلامة ولو حد فينا حس بشوية تعب بياخد إجازة لحد ما يتحسن"، مشيرا إلى أن أفراد الأمن الصناعي التابعين للشركة يوفرون سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالة طارئة إلى أقرب مستشفى.

ويقول المهندس عماد سعد مدير الموقع، إنه تم العمل بنصف قوة المكان، حيث جرى تخفيض العمالة إلى النصف تقريبا: "من ساعة ما ظهرت حالات إصابة بكورونا في مصر واحنا قررنا نشتغل بنصف قوة العمال والعمل بيكون بطريقة مناوبات، عشان نقلل الاحتكاك ونعرف نحافظ ع المسافات ونضمن عدم الاختلاط بالإضافة إلى منوع أي تلامس أو سلام أو عناق لمنع انتقال العدوى".

ويقول مهندس المشروع إن الإدارة توفر يوميا 1200 كمامة للعمال بمعرفة هيئة الطرق والكباري لشركة المقاولين العرب، مشيرا إلى أنه جرى توفير تلك الكمامات بعد توصية الرئيس السيسي بضرورة ارتدائها.

وبحسب "سعد" هناك غرفة جرى تخصيصها مؤخرا لعزل أي عامل يعاني من وعكة صحية وليست بالضرورة إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا: "بنعزل أي شخص تعبان في الغرفة المجهزة بسرير ووسائل تهوية مناسبة وبعد كده بيبدا طاقم السلامة والصحة المهنية بارتداء القفازات والماسكات وقناع للوجة والعينين والملابس العازلة وبعدها بيتم بننقله بعربية الإسعاف التابعة للموقع لأقرب مستشفى".

ويتابع: "بنعقم مبنى الاستراحات مرة ف اليوم لكن مبنى الاجتماعات مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة تاني بعد الظهر وبيكون في شخص بيقف وراء العمال وبيتم المرور بشكل دوري على العمال للتأكد من التزامهم باحتياطات السلامة والمسافات الآمنة اللي بتوصي بيها وزارة الصحة".

ولفت إلى عدم وجود إصابات من أي نوع بين العمال: "إحنا حريصين جدا على سلامة العمال، وفي بعض الأحيان بيتم الاستعانة بمقاولين الباطن لنقل الطوب والرمل والزلط، ودول مش على قوة المشروع لأنهم عمال باليومية، فلو كانوا مش ملتزمين بقواعد الصحة والسلامة بيتم الاستغناء عنهم فورا".