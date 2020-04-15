"الأرصاد" توجه نصيحة مهمة للمواطنين: بلاش النص كم دلوقتي

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد الوجه البحري أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدى إلى اصطراب الملاحة البحرية.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

من جانبه، قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنّ طقس غد الخميس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ ترتفع على أغلب الأنحاء بالجمهورية، وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الخميس 30 درجة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة في الليل والساعات الأولى في الصباح الباكر، مناشدا المواطنين بعدم المبالغة في تخفيف الملابس: "بلاش النص كم دلوقتي".

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، خلال تصريحات صحفية اليوم، عن أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية، مناشدا السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة المائية.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنّه من المتوقع، اعتدال الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع وجود اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.