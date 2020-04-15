"المهن الموسيقية" تشيد بدور رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب: درع مصر

أشادت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أشادت فيه بدور رجال الشرطة المصرية ودرع أمنها الداخلي؛ في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لا يراعي حرمات الأديان والمقدسات السماوية ولا حتى محنة الوباء التي يمر بها الوطن.

واستنكرت نقابة الموسيقيين، في بيانها، أنها تندد وتستنكر ماقام به هذا الإرهاب أمس بمنطقة الأميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية للنيل من الأخوة الأقباط شركاء الوطن؛ في أثناء الاحتفالات بأعيادهم بل وعلي الشعب المصري كله؛ وقد تصدي لهم أبطال الشرطة المصرية.

وتابعت: "نحتسب الرائد محمد فوزي الحوفي شهيدا عند الله والذي استشهد في أثناء اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم".