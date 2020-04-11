نجل عبدالمطلب يهاجم هاني شاكر بعد تجاهل مساعدته: قدمتك للناس أول مرة

هاجم نور محمد، نجل الفنان محمد عبدالمطلب، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعدما تعرض الأول لأزمة اضطرته إلى أن يكون جليس الشارع بالمغرب بعد أن تمّ طرده من مسكنه.

وقال "نور"، لـ"الوطن"، "أنا أول شخص أقمت لـ هاني شاكر حفلة في "كازينو رمسيس الهرم" في بداية مشواره الفني، وهذه الحفلة تسببت في خلاف بين والدي وعبدالحليم حافظ، ولكنني كنت مؤمنًا بموهبة هاني شاكر وصممّت على دعمه.

ووصف نجل عبدالمطلب، تجاهل النقابة لحل أزمته حتى الوقت الحالي بالفعل المُشين في حق هاني شاكر قائلاً، "عيب والله عندما يكون والدى نقابي من بداية الأربعينات حتى وفاته ولم يتم تقدير أولاده بهذا الشكل".

كما وجه نجل الفنان محمد عبدالمطلب شكر خاص للسيناريست مدحت العدل، بعد أن تواصل معه خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما استغاث بالملك المغربي محمد السادس، بعد أن طُرد إلى الشارع من قبل أصحاب الشقة التي كان يعيش فيها.