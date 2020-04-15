الأنبا باخوميوس ينعي الشهيد الحوفي: نقدر ما يقدمه أبناء الشرطة للوطن

نعى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة، مساء أمس.

وأصدرت مطرانية البحيرة بيانًا هذا نصه: "الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية يتقدم بخالص العزاء في شهيد الوطن ابن البحيرة البار المقدم البطل محمد فوزي الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه الوطن".

وقال "باخوميوس" طالبين من الله رحمةً واسعةً وغفرانًا لشخصه، وصبرًا وعزاءًا لأسرته، مقدرين بكل فخر واعتزاز ما يقدمه أبناء الشرطة الأحباء للوطن من تضحيات.

وشيعت اليوم جنازة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بمسقط رأسه بمدينة دمنهور.