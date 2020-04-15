الزراعيين تنعى شهيد الأميرية: استشهد وهو يحارب طيور الظلام

نعت نقابة المهن الزراعية، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب وطيور الظلام، في منطقة الأميرية بالقاهرة، بعد تبادل إطلاق النار خلال عملية استمرت قرابة 4 ساعات واستشهد خلالها، مشددا على أنّ دعم القوات المسلحة والشرطة واجب وطني لحماية مقدرات الوطن واستقراره.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ الأعمال الإرهابية تزيد الشعب المصري إصرارا على اجتثاث جذور الإرهاب، ومواصلة نقابة المهن الزراعية لدعم الشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، داعيا الله أن يرحم الشهيد ويشفي الأبطال المصابين في الحادث، ويلهم أسرة الشهيد وكل المصريين الصبر والسلوان.

وأكد نقيب الزراعيين، الدعم المتواصل لأكثر من مليون مهندس زراعي بمختلف المحافظات، للإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين والقضاء عليهم في جحورهم، رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشددا على أنّ مصر تحول التحديات إلى فرص للنجاح دعما لاستقرار الدولة المصرية.

وأضاف خليفة، أنّه سيظل الملايين من العاملين في القطاع الزراعي هم السند الأكبر لدعم الاستقرار في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أو تفشي لأمراض وبائية، خاصة فيروس كورونا، ما يؤكد أنّ الدولة تعمل على عدة محاور في يقظة غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، اعتمادا على أنّ الأمن هو قاطرة الاقتصاد الوطني.

وشدد نقيب الزراعيين، على أنّ مصر تشهد بصورة مسبوقة دعما مطلقا للقيادة السياسية والجيش والشرطة، لمنع من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو الإضرار بمصالحة، وهو ما أكدته شواهد لهذا الدعم من ضرورة الالتزام بواجبات الوطن للوقاية من فيروس كورونا، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الأمن الصحي للمواطن، بالتوازي مع الأمن الوقائي من الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من نجاح الوطن.