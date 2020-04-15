الوادي الجديد تغلق جميع الحدائق العامة والمزارات خلال أعياد الربيع

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه سيتم استمرار غلق حدائق العامة والمزارات السياحية بالمحافظة خلال أعياد الربيع، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى وضع خطة أمنية بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة؛ ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة لمنع أي تجمعات خلال فترة أعياد الربيع.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز؛ مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابه فيروس كورونا المستجد.