"الصحة العالمية" عن قرار أمريكا: كورونا يستغل انقسام العالم

قال مدير منظمة الصحة العالمية، المنظمة تيدروس أدهانوم، إن المنظمة أنشئت بهدف حماية المواطنين على مستوى العالم، ويؤسفنا قرار الرئيس الأمريكي بشان تجميد تمويل المنظمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "dmc"، أن المنظمة لا تحارب فيروس كورونا فقط، ونتعاون مع البلدان لتقوية الصحة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لا يفرق بين الفقراء والأغنياء أو العرق أو الدولة أو الدين، مؤكدا أن العدو خطر، والفيروس يستغل الانقسام وهذا يضر العالم، ومهمتنا الحفاظ على صحة مواطني العالم.

وأوضح أن 1.4 مليون برنامجا تعليميا نقحمه للعاملين في قطاعات الصحة في مختلف أنحاء العالم.