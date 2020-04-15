الصحة الماليزية: تراجع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 85

أعلن المدير العام للصحة في ماليزيا نور هشام عبدالله، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد- 19" الإيجابية الجديدة في ماليزيا انخفض إلى 85، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى أقل من ثلاثة أرقام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال عبدالله- في مؤتمر صحفي يومي حول كورونا المستجد بوزارة الصحة في بوتراجايا اليوم وأوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- إن 169 حالة أخرى تم تعافيها وخروجها من أماكن الحجر الصحي اليوم، مما يعني أن عمليات التعافي تمثل تقريبًا ضعف حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم.

وأضاف المدير العام للصحة، أن الحالات التي تم تعافيها والبالغ عددها 169 حالة رفعت المجموع التراكمي لعمليات الاسترداد من الوباء إلى ألفين و647، أو 52.2% من إجمالي عدد الحالات الإيجابية.

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 83

وأشار عبدالله، إلى أن "حتى ظهر اليوم، تم الإبلاغ عن 85 حالة جديدة. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الإيجابية في ماليزيا إلى ( 5 آلاف و72). وبالتالي، فإن عدد حالات فيروس كورونا النشطة مع العدوى هو (ألفين و342) وأنه تم عزلهم ومعالجتهم".

وأشار المسؤول الماليزي، إلى أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 83، أو ما يمثل 1.64% من إجمالي عدد الحالات الإيجابية.

وكان رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، أعلن في وقت سابق، أن حكومته قررت تمديد أمر تقييد التحركات المفروض في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين، من 15 إلى 28 أبريل الجاري.

ومددت الحكومة الماليزية في وقت سابق، أمر تقييد التحركات، الذي فرضته للمرة الأولى في 18 مارس الماضي، لمدة أسبوعين تنتهي في 14 أبريل الجاري.