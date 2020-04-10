ماليزيا تقيد التحركات أسبوعين إضافيين لمواجهة انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم، أن حكومته قررت تمديد أمر تقييد التحركات المفروض في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين، من 15 إلى 28 أبريل.

وفي خطاب نقله التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة، أوضح محي الدين أن القرار جرى اتخاذه لإفساح المجال لموظفي الرعاية الصحية الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب منع الفيروس من معاودة الانتشار مرة أخرى، حسبما أوردت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي: "هذا الإجراء يتماشى مع وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، التي قالت إنه لا ينبغي على الدول إنهاء أمر تقييد التحركات في وقت مبكر جدًا، وقد ازداد انتشار المرض مرة أخرى في العديد من البلدان عندما تم إنهاء العمل بالأمر".

وسبق أن مددت الحكومة الماليزية أمر تقييد التحركات، الذي فرضته للمرة الأولى في 18 مارس الماضي، لمدة أسبوعين تنتهي في 14 أبريل الجاري.

يأتي ذلك فيما أعلن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في مؤتمر صحفي اليوم - أن حالات الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد في ماليزيا، تجاوزت عدد الإصابات الجديدة حيث تم تسجيل 222 حالة شفاء جديدة، ليقفز العدد التراكمي للمتعافين إلى 1830 شخصاً أو ما يعادل نحو 42.11 في المئة من إجمالي الإصابات مقابل 38.03 في المئة سابقاً.

وأضاف أن جرى تسجيل 118 حالة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 4346 حالة بما فيها 70 حالة وفاة.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 1.61% من إجمالي الإصابات.