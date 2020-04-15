عم الشهيد الحوفي: رفض يسيب الأمن الوطني رغم إصابته في عملية سابقة

قال محمد الحوفي، عم الشهيد المقدم محمد الحوفي، إن الفقيد تخرج من الكلية عام 2004 برتبة ملازم أول، لافتا إلى لديه أختين، ومتزوج وله ابنتان، مريم 7 سنوات وخديجة 4 سنوات، "مصر كلها بتعزي فيه".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنهم لم يكونوا يعرفون أمس أن الشهيد كان متواجدا خلال اشتباكات منطقة الأميرية "فوجئنا كلنا من اللي حصل في التلفزيون، كان كلم والدته ووالده وقالهم محدش ينزل وكان بيحذرهم من كورونا، خايف عليهم".

وتابع: "الحوفي كان قام بعملية بالوراق في 2016 وأصيب ورفض يسيب الأمن الوطني، قالهم أنا عاوز أموت شهيد، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".

واستشهد أمس، المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، خلال مواجهة مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.