محافظ البحيرة لوالد الشهيد محمد الحوفي: "أنت ربيت بطل"

عرضت قناة Ten حوارا بين والد الشهيد البطل محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة خلال تشييع جثمان الفقيد.

وذكر والد الشهيد محمد الحوفي، أن آخر اتصال بينه وبين ابنه كان بعد العصر، وعندما سأله عن أحواله رد الشهيد: "مفيش أنا كويس".

وتابع والد الشهيد: "أنا معرفش فين الأميرية دي بس ربنا يرحمه".

ورد عليه محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنه، قائلًا: "انت ربيتلنا بطل والمحافظة كلها بتشهد له".

واستشهد أمس، المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، خلال مواجهة مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.