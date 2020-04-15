خصم 3 أشهر لمدير أوقاف الشرقية بسبب مخالفات بعض العاملين

قرت وزارة الأوقاف خصم ثلاثة أشهر من بدل التحسين، لكل من مدير مديرية أوقاف الشرقية ومدير إدارة الحسينية لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: بناء على مذكرة التفتيش العام ومذكرة رئيس القطاع الديني، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم ثلاثة أشهر من بدل التحسين من الشيخ زكريا الخطيب القائم بأعمال مدير مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف مدير إدارة الحسينية، لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي، مع إحالة ملف التفتيش العام بشأن مخالفات بعض العاملين بالمديرية إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.