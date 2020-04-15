عريقات: بريطانيا واليابان أكدتا رفض ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن بريطانيا واليابان والنرويج، أكدت رفضها المطلق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن ذلك جاء عقب اتصالات هاتفية أجراها عريقات، اليوم، مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.

وأضاف عريقات، أن محدثيه أكدوا على مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الإملاءات والضم، وإنما من خلال المفاوضات والإقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة والقانون الدولي، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

وكان عريقات، قال في وقت سابق، إن أبناء الشعب الفلسطيني يقاومون فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفق إمكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.

وأضاف عريقات، في بيان، أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بهدم ثلاثة منازل في منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وتم إلقاؤهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن.

وأوضح عريقات أن سلطة الاحتلال تقوم بلا خجل بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، متهكما بقوله "هكذا تتعاون إسرائيل في محاربة الكورونا؟".