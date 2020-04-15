  ارتفاع عدد وفيات كورونا في إندونيسيا إلى 469

ارتفع عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" في إندونيسيا إلى 469 شخصًا، وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية بشأن "كورونا المستجد" أحمد يوريانتو، في تصريح أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إنه تم رصد 10 حالات وفاة بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار يوريانتو، إلى ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بمقدار 297 شخصا، ليصل العدد الإجمالي إلى 5 آلاف و136حالة، وسجلت مقاطعة جاكرتا أعلى نسبة وفاة حيث تم تسجيل 242 حالة، تليها غرب جاوة "52 حالة"، شرق جاوة "45" والحالات المتبقية في مقاطعات أخرى.