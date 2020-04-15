شاهد عيان على عملية الأميرية: الشرطة حرصت على سلامة المواطنين

قال المهندس محمد حسن، أحد أهالي منطقة الأميرية وشاهد عيان على اقتحام قوات الأمن للخلية الإرهابية في الأميرية، إن الشرطة حرصت على سلامة المواطنين أثناء تعاملها مع الإرهابيين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد: "المنطقة التي وقعت بها اشتباكات أمس تسمى (الزيتون الغربية) وبدأت الاشتباكات الساعة 2:30 ظهرا تقريبا"، لافتا إلى أن قوة أمنية تتكون من 5 أفراد ذهبوا إلى مكان الحادث بناء على إخبارية أمنية، ولكنهم فوجئوا بإطلاق نار من العمارة واستطاع 2 منهم الهرب.

وأكمل: "الناس كلها جريت بسبب إطلاق النار وفيه ظابط أصيب خارج العمارة"، موضحا أن العقيد الشهيد محمد الحوفي كان يحاول القبض على العناصر الإرهابية واستشهد داخل العمارة.

وتابع: "فيه ناس كتيرة كانت بتلومنا وقالت لنا انتو إزاي فيه ناس قاعدين معاكم وأنتم مش عارفينهم، نحن لا نفهم الراجل دة بيتحرك فين، دي حاجة أمنية مش بتاعة الرجل البسيط".