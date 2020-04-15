  تايلاند تمدد الحظر على رحلات الركاب الدولية حتى نهاية أبريل الجاري

مددت تايلاند الحظر المفروض على جميع رحلات الركاب الدولية إلى 30 أبريل الجاري؛ في محاولة للحد من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني التايلاندي شولا سوكمانوب، في بيان اليوم إنه سيتم إلغاء جميع تصاريح الطيران الممنوحة لهذه الفترة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وأضاف سوكمانوب، "أن الحظر لا ينطبق على الطائرات الحكومية أو العسكرية، والهبوط الاضطراري، والهبوط الفني دون النزول، والرحلات الإنسانية والطبية أو رحلات الإغاثة، ورحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن".

وأوضح سوكمانوب، أن الركاب الذين يصلون على متن الرحلات الجوية المعفاة يخضعون لإجراءات مكافحة الأمراض، بما في ذلك الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكان قد تم فرض حظر الطيران لأول مرة في الرابع من هذا الشهر، وحتى الآن أبلغت تايلاند عن ألفين و643 إصابة بكورونا المستجد و 43 حالة وفاة.